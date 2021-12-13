CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinin dövizle yapılan kira ödemeleri TL'ye çevrilsin

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin dövizle yapılan kira ödemelerinin Türk lirasına çevrilmesini isteyerek, "Sağlık Bakanlığının şehir hastanelerinin kira ödemeleri için ayırdığı bütçe, yüzde 50'nin üzerinde aşmış durumda." dedi.

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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının şehir hastanelerinin kiralarıyla ilgili ayırdığı bütçenin 2022 yılında 14 milyar 91 milyon lira olduğunu belirtti.

Bütçenin TBMM'ye gönderildiği 15 Ekim'de, bu bütçenin dolar cinsinden 1 milyar 520 milyon dolar olduğunu ifade eden Şahin, "Şu an 1 milyar 520 milyon dolar, 21 milyar 358 milyon lira yapıyor. Sağlık Bakanlığının şehir hastanelerinin kira ödemeleri için ayırdığı bütçe, yüzde 50'nin üzerinde aşmış durumda. Aradaki fark 7 milyar 266 milyon lira." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını ve dövizle yapılan kira ödemelerinin Türk lirasına çevrilmesini öneren Şahin, "Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri kiralarını 1 yıllık değil 6 aylık ödeyebilir. Ondan sonraki 6 ay ne yapacak kara kara düşünsün." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerin, kanun teklifinden çıkarılmasına ilişkin de Şahin, "Sağlık çalışanlarına hepimizin bir vefa borcu var. 'Onları alkışlıyoruz' dedik ama haklarını vermedik. Sağlık Komisyonuna bir an önce gelirse, haklarını vermek üzere CHP olarak elimizden gelen gayreti ve desteği vereceğiz. Bir an önce bu geri çekilen yasa teklifinin Sağlık Komisyonuna gelmesini, orada düzenlenmesini daha sonra Genel Kurula indirilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.