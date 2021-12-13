Berfin Özek son hali ameliyattan önce hali nasıldı?

Yüzüne kezzap atarak onu ölümün kıyısına getiren eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlenen 21 yaşındaki Berfin Özek , bu kararı ile gündem oldu. 2019 yılında dershane çıkışı kezzapla saldırıya uğrayan Befin Özek'in eski hali ve son hali de merak konusu oldu. Peki kimdir Berfin Özek, aslen nereli, eski hali nasıldı?

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Hatay'da yüzüne kezzap atılan Berfin Özek haftalarca Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olmuştu. 2019 yılında 19 yaşındayken yüzüne kezzap atan eski sevgilisi Casim Ozan Çelti hakkındaki şikayetini geri çekmesiyle de gündeme gelen Berfin Özek'in Casim Ozan Çeltik ile evlendi ve nikah pozlarını sosyal medyada yayınladı. İşte sosyal medyayı birbirine katan Berfin Özek olayı hakkında merak edilenler...

Berfin Özek olayı nedir: İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

13 yıl 6 ay hapis cezası almıştı: Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Berfin Özek eski ve şimdiki hali

Şikayetini çekti pişman oldu: Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

Tahliye oldu evlendiler: Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi.

Berfin Özek kimdir: Berfin Özek Hatay'ın İskender'un ilçesinde yaşayan bir genç kadın. Bugün 21 yaşında olan Berfin Özek, 2019 yılında henüz 19 yaşındayken eski sevgilisinin yüzüne asit atmasıyla gündem olmuştu. Hastane'de tedavi göre Berfin Özek'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ziyaret etmişti.