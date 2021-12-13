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Ayasofya Camisi'nde yeni dönem! Kademeli olarak düşürülüyor

Ayasofya Camisi'nde yeni dönem! Kademeli olarak düşürülüyor

İSTANBUL’da 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma Namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin seviyesi düşürülüyor. Tarihi camide koruma görevi polis yerine özel güvenlik personeline bırakılacak.

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86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Külliyesi, 24 Temmuz 2020’de kılınan Cuma Namazı ile yeniden ibadete açılmış, dünyada büyük yankı uyandıran tarihi cami Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. İbadete açıldıktan sonra cami ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri artırılmış, o tarihte bazı bölgelerde polis ekiplerine ait plastik bariyerlerin yerine, çelik bariyerler döşenmişti. Yaklaşık 16 ay önce ibadete açılan caminin güvenlik seviyesinin önümüzdeki günlerde üst seviyeden alt kategoriye düşürülmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, açılıştan bu yana yükseltilen güvenlik önleminin yapılan araştırmalar sonrasında alt kategoriye düşürülme kararı alındığı ve bu nedenle kademeli olarak seviyenin indirileceği öğrenildi. Buna göre tarihi caminin güvenlik önlemlerine ilişkin tasarruf özel güvenlik şirketinde olacak, özel güvenlik ekipleri de yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisinin denetiminde faaliyet gösterecek. Önümüzdeki günlerde camide koruma görevi polis yerine bellerinde cop taşıyan özel güvenlik personeline bırakılacak.

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