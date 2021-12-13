BIST 2.087
DOLAR 14,39
EURO 16,25
ALTIN 828,14
HABER /  GÜNCEL

Nureddin Nebati'den döviz ve faiz açıklaması! Ya kahraman olacağım ya da....

Nureddin Nebati'den döviz ve faiz açıklaması! Ya kahraman olacağım ya da....

Yeni ekonomi modeli hakkında Habertürk gazetesinden Sevilay Yılman'a döviz ve faiz politikasını değerlendiren Nureddin Nebati iddialı çıkış yaptı "Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım." dedi.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde yeni ekonomi modeli için iş dünyasıyla buluşan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faiz ve döviz konusunda yaptığı açıklamalarda politikalarını sürdüreceklerini söyledi. 'Bu model ya tutmazsa?' sorusuna "Ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Faiz indirimi devam edecek mi’ sorusuna “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?” sorusuna ise “Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor” dedi.

Yılman’ın ‘siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?’ sorusu için ise Nebati şu değerlendirmeyi yaptı:

Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.

Despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum. Ama aynı zamanda da çiftçiyim.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Erdoğan'a rağmen bir şey yapmam

Kamuyla iş yapmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının önünden bile geçmemiş bir işadamıyım ben! Hayatında ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan'a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.

Peki bu modeliniz ya tutmazsa?

Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.

Asgari ücret ile ilgili fikriniz?

İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum.

İlgili Haberler
Altın rekora koşuyor! 13 Kasım gram 800'ü çeyrek 1300'ü aştı TESK Başkanı: Yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı Düşürmek Cumhurbaşkanı'nın elinde Dolar çıldırdı 14 lirayı geçti! İşte 13 Aralık 2021 günü piyasada son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Berfin Özek son hali ameliyattan önce hali nasıldı?
Berfin Özek son hali ameliyattan önce hali nasıldı?
Samsun'da kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
Samsun'da kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
Alman Deutsche Bank'tan çarpıcı tahmin Merkez Bankası zorunda kalacak!
Alman Deutsche Bank'tan çarpıcı tahmin Merkez Bankası zorunda kalacak!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Omicron' açıklaması: Hücreye daha kolay girebiliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Omicron' açıklaması: Hücreye daha kolay girebiliyor
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2022 asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
2022 asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı YKS, KPSS ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı YKS, KPSS ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?
Serkan Kıyak öldü mü Müge Anlı'daki Serkan Kıyak neden öldü?
Serkan Kıyak öldü mü Müge Anlı'daki Serkan Kıyak neden öldü?
TESK Başkanı: Yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı Düşürmek Cumhurbaşkanı'nın elinde
TESK Başkanı: Yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı Düşürmek Cumhurbaşkanı'nın elinde
Pandemi bitecek mi? Prof. Dr. Yeşim Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Pandemi bitecek mi? Prof. Dr. Yeşim Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak