Nureddin Nebati'den döviz ve faiz açıklaması! Ya kahraman olacağım ya da....

Yeni ekonomi modeli hakkında Habertürk gazetesinden Sevilay Yılman'a döviz ve faiz politikasını değerlendiren Nureddin Nebati iddialı çıkış yaptı "Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım." dedi.

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Geçtiğimiz günlerde yeni ekonomi modeli için iş dünyasıyla buluşan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faiz ve döviz konusunda yaptığı açıklamalarda politikalarını sürdüreceklerini söyledi. 'Bu model ya tutmazsa?' sorusuna "Ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Faiz indirimi devam edecek mi’ sorusuna “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?” sorusuna ise “Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor” dedi.

Yılman’ın ‘siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?’ sorusu için ise Nebati şu değerlendirmeyi yaptı:

Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.

Despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum. Ama aynı zamanda da çiftçiyim.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Erdoğan'a rağmen bir şey yapmam

Kamuyla iş yapmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının önünden bile geçmemiş bir işadamıyım ben! Hayatında ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan'a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.

Peki bu modeliniz ya tutmazsa?

Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.