Altın rekora koşuyor! 13 Kasım gram 800'ü çeyrek 1300'ü aştı
Dolar 14 TL'yi geçerken altında da yükseliş sürüyor. Gram altın 800 lirayı aşarken çeyrek altın da 1312 liradan alıcı buluyor. ABD'de yükselen enflasyonun önüne geçmek için Fed'in daha erken aksiyon alarak faiz artırımını gerçekleştirmesi durumunda altın fiyatlarında düşüş bekleniyor. İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları yükselişe devam ederken gram altın an itibarı ile 806 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yön değiştirecek mi? Altın satmak için doğru zaman mı?
Gram altın 806 lira seviyelerinden işlem görerek yükselişini sürdürüyor. Milyonlarca yatırımcı ABD'de yapılacak kritik Fed toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararını bekliyor. ABD'de yükselen enflasyonun önüne geçmek için Fed daha erken aksiyon alarak faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Fed'in faiz artırımını yapmasıyla birlikte ons Altın tarafında düşüş beklentisi ortaya çıkıyor.
Gram altın için önemli teknik seviyeler: Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
13 Aralık altın fiyatları
Gram: 806,51
Çeyrek: 1.312,00