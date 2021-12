Fazıl Say Orhan Pamuk'la buluştu: Ben daha hiç bir şey yapmamışım

Piyanist Fazıl Say ve eşi piyanist Ece Dağıstan, yazar Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş'ı evinde ziyaret etti.

Fazıl Say görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, "Unutmayalım; büyük sanatçılar ülkelerin “büyük evlatlarıdır”, gönül ile dostça sahip çıkılmalıdır yarattığı eserlere de hayattaki hatalarına da , küs kalınmamalıdır. Yıkmak kolay yaratmak zor, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı. Buluşmadan fotoğraflarını paylaşan Fazıl Say, "Türk edebiyatının Nobel ödüllü dev yazarı, o bir dünya sanatçısı. Orhan Pamuk ve Aslı’ya bu güzel gece için çok teşekkür ediyoruz. Uzunca dertleştik, Orhan Pamuk’un başyapıtlarını yarattığı çalışma mekanları heyecan vericiydi." dedi.



"Bize kütüphanesini de gezdirdi ki hayatımda gördüğüm en büyük ev kütüphanelerinden biriydi" diyen Say "Ben kendimi çalışkan zannederdim. Orhan’ın tuttuğu her biri geniş bir ansiklopedi olabilecek not defterlerini, notlarını, hobilerini, kendi çektiği İstanbul akşamları fotoğraflarını, on binlerce kitapta tuttuğu notları, ustaca yaptığı resim ve çizimlerini görünce, 'ben daha hiç bir şey yapmamışım' hissiyatına kapıldım. Türkiye’nin büyük değeridir. Teşekkürler Aslı, teşekkürler" notunu düştü. sağ olsun, detaylı bir şekilde hepsini anlattı.



"Yıkmak kolay yaratmak zor, öyle değil mi?"

Say paylaşımını "Şu bir gerçek, bu yazımın altına elbette ki isteyen istediğini yazacaktır, tabii ki yazsın. Zaten bu akşamki konularımızdan biriydi, kırgınlıklar küslükler ebediyen midir? Yoksa biz insanlar mı küslüğü ebedi kılarız? Unutmayalım; büyük sanatçılar ülkelerin “büyük evlatlarıdır”, gönül ile dostça sahip çıkılmalıdır yarattığı eserlere de hayattaki hatalarına da , küs kalınmamalıdır. Yıkmak kolay yaratmak zor, öyle değil mi? O yüzden; benim hislerim çok iyi bu akşam. Hepinize iyi geceler." sözleriyle bitirdi.