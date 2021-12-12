2022 asgari ücret zammı ile diğer çalışanların gelirleri artacak! İşsize yüksek maaş ödemelere avantaj
Asgari ücrete gelecek zamla birlikte diğer çalışanların da gelirleri artacak. Ayrıca işsizler, engelliler ve yaşlılık maaşı alanlar için de avantaj oluşacak. Yeni yılda kıdem tazminatı da yükselecek.
2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Yarın dördüncü son toplantı yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak. Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek. Bir gösterge rakamı olan asgari ücretin artması işyerlerinde çalışan diğer personelin de zamlarını etkileyecek ve ücretler artacak.
Bunun dışında 20 milyona yakın çalışanın vergi iadesi, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı kriterleri de değişecek. Faruk Erdem yazısında asgari ücretin etkilerinden bazılarını sıraladı:
Vergi iadesi artacak
Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.
Tazminata yeni hesap
Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor.