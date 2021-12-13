Ayhan Bilgen kimdir aslen nereli HDP'den neden istifa ediyor?

HDP'nin eski Kars Belediye Başkanı ve ve eski milletvekili Ayhan Bilgen, katıldığı bir televizyon programında HDP'den istifa edeceğini bildirdi. Bu haberin ardından Ayhan Bilgen merak konusu oldu. Peki Ayhan bilgen kimdir, aslen nereli, neden HDP'den istifa ediyor?

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HDP'nin eski Kars Belediye Başkanı ve ve eski milletvekili Ayhan Bilgen, Muharrem Sarıkaya'nın sunduğu Habertürk TV'deki katıldığı canlı yayında kısa zaman içerisinde HDP'den ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Ayhan Bilgen kimdir, nereli soruları merak konusu oldu.

Mazlumder Başkanlığı ve 2 dönem HDP milletvekilliği yapan daha sonra Kars Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, yerine kayyum atan Ayhan Bilgen, partisinin 7 Haziran sonrası yaşanan süreçle yeterince yüzleşmediğini söyledi.

Ayhan Bilgen kimdir: Ayhan Bilgen, 1970 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006′da Mazlum-Der 7. Genel Kurulu'nda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP ‘nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014'te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir.

2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır.

7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimde 25. Dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olmuştur.

2015 Ağustos ayında HDP’nin ilk parti sözcüsü olmuştur.

2015 Aralık Ayında İstanbul’da toplanan 2. Demokratik İslam Kongresi Koordinasyon Kuruluna seçilmiştir.

TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesidir.

31 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında,Terör örgütü üyesi olmak’, ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

2019 Yerel seçimleri’nde HDP’den Kars belediye Başkanı seçildi.