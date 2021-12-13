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Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu

Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu

Hatay'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Reyhanlı ilçesinden otomobil ile Adana'ya kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para (mining) üretim makinesinin sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon ile tespit edilen otomobil, Hatay-Adana otoyolu Erzin ilçe sınırları içerisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi ile 24 adet güç kaynağı ve 3 adet hash board ele geçirildi.

Kripto para üretiminde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konulurken, gözaltına alının şüpheliler A.A. ve K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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