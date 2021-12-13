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Düğünde çeyrek gram altın hayal oldu! Çeyreğin çeyreğine talep arttı: Fiyatını duyan şaştı kaldı

Düğünde çeyrek gram altın hayal oldu! Çeyreğin çeyreğine talep arttı: Fiyatını duyan şaştı kaldı

Çeyrek altının satış fiyatının bin 330 liraya ulaşması sebebiyle vatandaşlar düğünlerde takmak için 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.

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Bir dönem düğünlerin gözdesi olan çeyrek altının satış fiyatı bin 330 liraya ulaştı. Yakınlarının düğünlerinde altın takmak isteyenler ise çeyrek yerine 0.25 ve 0.50 grama yöneldi. Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, “Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz." dedi.

Mamik "Süreç, kuyumculuk dalını da önemli anlamda etkiledi. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz” dedi.



0.25 gram altının fiyatı 200 TL
Kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği 0.25 gram altının fiyatı 200, 0.50 gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.

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