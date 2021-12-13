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Hollanda'da hırsızlar ATM'yi patlattı ortalık savaş alanına döndü

Hollanda'da hırsızlar ATM'yi patlattı ortalık savaş alanına döndü

Hollanda'nın Haarlem şehrinde bir ATM'nin hırsızlar tarafından patlatıldığı, çevredeki binaların zarar gördüğü bildirildi.

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ATM'nin bulunduğu Rijksstraatweg Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın ardından şüphelilerin motosikletle kaçtığı aktarılarak, bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Çevredeki bazı evlerin patlayıcı kalmış olması riskine karşı tahliye edildiği aktarıldı.

Hollanda hükümeti ve Hollanda Bankalar Birliği, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına karşı önlem için sokaktaki ATM'lerin geçici süreyle geceleri kapatılmasına karar vermişti.

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