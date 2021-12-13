Dolar 14 lirayı aştı! Özgür Demirtaş 'ben demiştim' dedi dolar 15 TL olur mu?

Dolar yeni haftaya tarihi rekorlar kırarak başladı ve 14.75 lirayı gördü. Euro ise euro ise 16,65 seviyesi gördü. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi" derken, uzmanlar doların 15 liraya yükselebileceği uyarısı yaptı.

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Türk lirasında yaşanan erime her geçen katlanıyor, döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Merkez Bankası'nın 14 lira olmasın diye 3 günde 3 kez doğrudan müdahale ettiği dolar bu sabah 14.75 lira seviyesini gördü. Ekonomisler, doların kısa bir zaman sonra 15 lirayı görebileceği uyarısı yaparken, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi" ifadelerini kullandı.

Bu sabah piyasa açılmadan önce 13.85 lira olan dolar, piyasaların açılmasıyla birlikte adeta çıldırdı ve 14.75 lirayı gördü. Dolar saat 11:45 itibariyle 14.48 liranın üzerinde seyrederken, euro da 16:32 liranın üzerinde. Gram altın ise 825 lirayı aşarak rekor kırdı. Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yaklaştıkça 3 kez doğrudan döviz satarak müdahale etmişti. Ancak bu müdahaleler de işe yaramadı. Uzmanlar da üst üste uyarılar yapmaya başladı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların 14 lirayı geride bırakmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Ben size dolar satarak olmaz demiştim" dedi. Özgür Demirtaş, "Dolar/TL maalesef 14 seviyesini de geçti. Böylece geçen hafta 14 seviyesini geçmesin diye satılan onca Dolarımız da boşa gitti. Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi…" paylaşımı yaptı.

Dolar için yeni barajı 15 TL'ye kurdular

"Korkarım bugün 15 TL bile görülebilecek" diyen ekonomist Mustafa Sönmez ise, dolar için yeni barajın 15 lira olduğunu iddia ederken, Uğur Gürses, 1 liranın 7 cent etmediği günlere geldiğimizi söyledi. Sönmez, "Söylediğim gibi 14 barajı terkedildi. Belki 15’e kurarlar barajı. Önünü görebilen var mı?" diye sorarken, Uğur Gürses, "1 TL’nin 7 cent bile etmediği yerdeyiz…" dedi.

Yeni ekonomi modeliyle iflasa sürükleniyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, doların 14 lirayı aşmasına, "Oysa ki dolar 14 TL seviyesini geçmesin diye Merkez Bankası müdahale edip duruyordu. Bizim olmayan rezervlerle yapılan müdahale buraya kadar. Yeni ekonomi modeli diyerek ülkeyi iflasa sürüklüyor!" tepkisi verdi.

Asgari ücret görüşmeleri kesilsin

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, doların 14 lirayı aşmasının ardından asgari ücret görüşmelerinin durdurulması çağrısı yaptı. "Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir" diyen Veysel Ulusoy, "Türkiye ekonomisi başka bir fazda şimdi.." ifadelerini kullandı.