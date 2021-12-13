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Merkez Bankası'ndan dolara 2 haftada 4. kez müdahale geldi

Merkez Bankası'ndan dolara 2 haftada 4. kez müdahale geldi

Doların 14 lirayı aşması sonrası Merkez'den flaş hamle geldi. Merkez Bankası piyasaya bir kez daha döviz satış yönünde müdahale etti. 13:05 itibariyle dolarda beklenen düşüş sağlanamadı...

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Merkez Bankası dövizdeki yükseliş nedeniyle iki hafta içinde 4. kez piyasaya satış yönünde müdahale etti. İlk müdahale 7 yıl aradan sonra 1 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Ancak müdahaleye rağmen dolar 14 liranın altına çekilemedi.

Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası'nın 'dolara doğrudan müdahale ediyoruz' açıklaması yaptığı sırada 14.34 lira seviyesinde olan dolar saat 13:05 itibariyle 14.15 liraya, euro ise 15,96 liraya geriledi. 

Kısa süre sonra tekrar toparlanan dolar 13.33 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başlarken, euro da tekrar 16 liranın üzerine çıktı...

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