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Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?

Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?

Doların 14 lirayı aşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Erdoğan, dolar kurunun seneye 9,30 olacağını öngörmüştü; bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  dolar/TL kurunun 14'ü aşmasına ilişkin olarak, "Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun" dedi. 

Babacan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın orta vadeli programda dolar kurunun 2022'de 9,30 olacağını öngördüğünü hatırlatarak dolar kurunun 14 lirayı aşmasına tepki gösterdi. 

Babacan şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun."

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