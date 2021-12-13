Bomba gelişme! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerini çağırdı
Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların 14 lirayı aşmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının genel müdürleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği belirtildi. Görüşme haberi, Merkez Bankası'nın dolara 4. kez müdahalesinin ardından geldi...
Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.