BIST 2.104
DOLAR 14,10
EURO 15,92
ALTIN 812,11
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da fırtına ve yağmurla fiyatlar yükseldi! Tezgahlar cep yaktı

İstanbul'da fırtına ve yağmurla fiyatlar yükseldi! Tezgahlar cep yaktı

İSTANBUL'da hamsinin kilosu 30 liraya çıktı. Balıkçılar, yakın dönemde fiyatların düşeceğini söylüyor.

Abone ol

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına ve yağışlı hava balık tezgahlarını olumsuz etkiliyor. İstanbul Yenikapı’da hamsinin kilosu 30 liraya yükseldi. Balıkçılar, havanın daha da soğuması ile birlikte balığın çoğalacağını belirtiyorlar. Balıkçılar, yağışlı havanın tezgahlara yansımasının önümüzde ki günlerde olacağını ve fiyatların ise yüzde 25 düşeceğini söylüyorlar.

Son bir haftadır havaların lodoslu gitmesinden dolayı balıkçıların ava çıkmadığını belirten balıkçı Muammer Arduç, “O nedenle fiyatlar baya yükseldi. Ama bugünden itibaren sevindirici haber var sonra lodos bitti ve yağışlar başladı. Hava soğuk olsa da fırtına yok. Havalar daha da soğudukça balık çoğalacaktır. Fiyatlarda düşecektir." dedi.



Hamsinin kilosu 30-35 TL
Fiyatlarla ilgili bilgi veren Arduç "Hamsi 20-25 TL’ye kadar gerileyecektir. Diğer balıklarda ise yüzde 25 düşüş olacaktır. Şu anda denizlerimizde bol bol istavrit, çinakop ve hamsi var. Ayrıca kofana balığı başladı. Önümüzde ki günlerde daha da çoğalacaktır. Şu anda hamsinin kilosu 30-35 TL, istavrit 40 TL, çinakopu ise 60 TL’den satıyoruz. Yağmurun üstüne karda yağarsa daha da güzelleşir çünkü balık kar suyunu daha çok sever” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Batı ülkelerinin tehdidi Putin'ı çılgına çevirdi
Batı ülkelerinin tehdidi Putin'ı çılgına çevirdi
2022 KPSS tarihleri ne zaman 2022 KPSS lisans-önlisans sınav günleri
2022 KPSS tarihleri ne zaman 2022 KPSS lisans-önlisans sınav günleri
Dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız
Dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız
Bomba gelişme! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerini çağırdı
Bomba gelişme! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerini çağırdı
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonucu sorgulama
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonucu sorgulama
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
Merkez Bankası'ndan dolara 2 haftada 4. kez müdahale geldi
Merkez Bankası'ndan dolara 2 haftada 4. kez müdahale geldi
Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?
Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?
Meral Akşener: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
Meral Akşener: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
İstanbul havalimanı Emniyet Müdürü'ne pavyon önünde kurşun!
İstanbul havalimanı Emniyet Müdürü'ne pavyon önünde kurşun!