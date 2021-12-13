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2022 KPSS tarihleri ne zaman 2022 KPSS lisans-önlisans sınav günleri

2022 KPSS tarihleri ne zaman 2022 KPSS lisans-önlisans sınav günleri

ÖSYM binlerce memur adayının beklediği 2022 sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti. Peki 2022 yılında memurluk sınavı KPSS ne zaman yapılacak, 2022 KPSS lisans-önlisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

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Merakla beklenen 2022 sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini açıkladı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş ise KPSS 2022 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2022 yılında EKPSSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos tarihinde yapılacak.

2022 yılı üniversite giriş sınavı YKS, TYT,AYT ve memurluk sınavı KPSS başta olmak üzere diğer sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti.
Abone olÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS tarihleri

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

ALES Tarihleri

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

Yabancı dil sınavları

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG tarihleri

MSÜ:  27 Mart,

DGS:  3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:  11 Aralık,

Sağlık Bakanlığı sınavları

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:  26 Haziran,

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