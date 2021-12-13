Feleknas Uca aslen nereli evli mi eşi kimdir? Feleknas Uca biyografisi

HDP Batman milletvekili Feleknas Uca Meclis'te konuşmasına Almanya ve Kürtçe devam edince uyarı almış tartışma çıkmıştı. Bu haberin ardından Feleknas Uca'nın hayatı merak konusu oldu. Ezidi ve Kürt olan Feleknas Uca Almanya doğumludur. Peki Feleknas Uca evli mi, eşi var mı?

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Meclis'te kürsüdeyken Kürtçe konuşan ve tepki çeken HDP Batman milletvekili Feleknas Uca'nın hayatı merak konusu oldu. Batman Milletvekili Feleknas Uca kimdir? Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi olan Feleknas Uca’nın hayatı...

1976 yılında Almanya'nın Celle kentinde doğdu. Halen Almanya'da Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler programında açık öğretim öğrenimini sürdürmektedir. Almanya'da üç buçuk yıl doktor asistanlığı, 1999 yılından 2009 yılına kadar iki dönem Avrupa Parlamento üyesi GUE/NGL grubu üyeliği, Kadın Hakları ve Şansta Eşitlik Komisyonu, Gelişme ve Müşterek Çalışma Komisyonu üyelik ve koordinatörlüğü, Türkiye Delegasyonu, Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Ortak grubun başkan yardımcılığı, Sol Partinin Avrupa parlamentosu haznedarı Nordrhein-Westfahlen eyaleti adına Avrupa parlamentosu Sol Parti sorumluluğu, Ayrıca AB Türkiye Karma Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

25.26. Dönem Diyarbakir Milletvekili seçildi. 26. Dönem Kefek komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento Komisyonu üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde Almanca, Kürtçe orta düzeyde İngilizce bilen Uca, bekardır.