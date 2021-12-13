Bursa Uludağ Üniversitesi-sanayi işbirliğine yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için yeni protokollere imza atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerde çok sayıda firma ile çalışmalar yürüten Üniversite yönetimi, bilimsel ve akademik projelerin geniş bir yelpâzede yürütülmesine önem veriyor.

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TÜBİTAK, YÖK ve Bilimsel Araştırma Projeleri alanlarında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen BUÜ, son işbirliği protokolünü FKT Koltuk Sistemleri firması ile yaptı. Sözleşmeye Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve firmanın genel müdürü Erol Sapçı imza attı.

Yeni bilimsel araştırmaların başlatılmasını hedefleyen protokol sayesinde eğitim-öğretimdeki uygulama alanlarında ortak çalışmalar da gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, araştırma ve proje üretme konularında üniversite olarak gayretli bir çalışma yürüttüklerine işaret etti. Geride bıraktıkları 2,5 yıllık süreçte ciddi bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizde genç, dinamik ve kaliteli bir akademik kadromuz var. Gerekli destek ve motivasyonu sağlayarak akademisyenlerimizi harekete geçirdik. İşbirliği sayımıza, proje sayımıza ve elde ettiğimiz çıktılara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Her geçen gün bir adım daha ileriye gidebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol de bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza, faydalı projeler üreteceğimize, ülkemize ve milletimize katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

FKT Koltuk Sistemleri Genel Müdürü Erol Sapçı da yüzde yüz Alman sermayesi ile 22 yıldır Türkiye’de üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yaklaşık 300 personel istihdam ettiklerini söyleyen Genel Müdür Erol Sapçı, “AR-GE merkezimizde artık kendi ürünlerimizi geliştirebiliyoruz. Bilgi üretiyor, kendi tasarımlarımızı yapabiliyor ve yurt dışına personel transferi de gerçekleştirebiliyoruz. Yakın dönemde tren koltukları konusunda çalışmalarımız da başlayacak. Türkiye’nin en büyük firmaları ile önemli temaslarımız var. İnşallah, Bursa Uludağ Üniversitesi ile çok sayıda projede çalışacağız. Birlikte önemli projelere imza atacağız” dedi.

Törende Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de yer aldı.