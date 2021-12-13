Fahrettin Koca müjdeyi verdi 20 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 bin sözleşmeli 10 bin sürekli işçi olmak üzere 40 bin kadro ihdası yapıldığını 20 bin sözleşmeli personel alımı için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

-Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ.

-Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

-10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

-TERCİH KILAVUZU, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

-Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.