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Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı

Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı

Şafak baskını yapılarak gözaltına alınan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy ve Sade Vatandaş’ın sahibi Turan Kural ile ilgili mahkeme kararını verdi.

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Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy ve Sade Vatandaş’ın sahibi Turan Kural 24 saatlik gözaltının ardından bugün mahkemeye çıktı. Kocabıyık, Köksoy ve Kural çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Kararı İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Faruk Dağ duyurdu. Dağ, yaptığı açıklamada, "Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi" dedi.



Ne olmuştu?
YouTube üzerinden sokak röportajı yayınlayan Kendine Muhabir ve Sade Vatandaş kanalı sahipleri, dün AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Kendine Muhabir kanalının sunucusu Hasan Köksoy geçen hafta Antalya’da bir sokak röportajında mikrofon uzattığı kişinin sözleri nedeniyle röportajı yaptığı kişiyle birlikte tutuklanmış; itiraz üzerine tahliye edilmişlerdi.

Köksoy tutukluyken kendisi sokağa çıkarak röportaj yapan eşi sabah erken saatlerde polisin evlerine baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarını aldıklarını, Hasan Köksoy’un da polis tarafından götürüldüğünü söylemiş; “Arama emri sebebi Mücahit Birinci” demişti. 

Sade Vatandaş’ın sahibi Mehmet Koyuncu da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurmuş; “Polisler şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul’da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada” demişti. İlave TV’nin sunucusu Arif Kocabıyık ile kanalın kameramanı da gözaltına alınmıştı.

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