BIST 2.087
DOLAR 14,41
EURO 16,27
ALTIN 825,52

7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

İhlas Haber Ajansı
7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

MERSİN’in Erdemli ilçesinde genç torna ustası Musa Topak, haftalıklarından ayırdığı para ile başladığı otomobilini 3 yılın sonunda tamamlamayı başardı, iki de fuara katıldı.

7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

Erdemli sanayisindeki bir tornacıda 10 yıldır çalışan 22 yaşındaki Musa Topak, 3 yıl önce ’imkansız diye bir şey yoktur’ diyerek mesaisi dışında çocukluk hayali olan otomobili yapmaya başladı. 

117
7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

Topak, bir kısmını hurdacılardan bir kısmını da haftalıklarını biriktirerek parçacılardan aldığı malzemelerle aracını yapmak için mesai dışındaki vaktini de sanayide geçirdi.

217
7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

 Topak, sonunda otomobilini tamamlamayı başardı. Işıklandırma ve boya işlerinin bitmesi ile genç tornacı hem Mersin’de hem de Konya’da fuara katıldı.

317
7 bin TL harcadı kendi aracını yaptı! Mersin'de son halini gören inanamadı: 100 kilometre hız yapıyor

Fuarda büyük beğeni alan Topak, trafiğe çıkması yasak olan aracını ya kapalı yollarda denediğini saatte 100 kilometreye kadar rahat çıktığını aktarırken, 

417