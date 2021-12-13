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Artvin'de beslediği kediyi yorganlarla çamaşır makinesine attı!

Artvin'de beslediği kediyi yorganlarla çamaşır makinesine attı!

ARTVİN'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Artvin'de olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile birlikte çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı. Ancak başaramadı.

Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı. Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

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