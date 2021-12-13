BIST 2.105
DOLAR 14,06
EURO 15,87
ALTIN 815,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok

İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19'la mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hastalara ulaşıldı. Sağlık durumları iyi. Uzmanlar bu varyantın diğerlerinden daha hafif olduğunu belirtti. Mücadele sürecek" dedi. 

Vali Köşger, Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti. Bu arada virüse yakalanan 5 kişinin tedavisine evde devam edildiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere sonuçları yayınladı
Foto Galeri Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere sonuçları yayınladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Omicron varyantından ilk ölüm 75 bine kadar can alması bekleniyor!
Omicron varyantından ilk ölüm 75 bine kadar can alması bekleniyor!
Hollanda basınına göre Max Verstappen son 40 yılın en iyi F1 pilotu
Hollanda basınına göre Max Verstappen son 40 yılın en iyi F1 pilotu
Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı
Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Asgari ücret zammı sonrası uçacak! Eski Merkez Bankası Yardımcısı Tümen'den dikkat çeken uyarı
Asgari ücret zammı sonrası uçacak! Eski Merkez Bankası Yardımcısı Tümen'den dikkat çeken uyarı
3 gün önce denize giriliyordu! Antalya için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı
3 gün önce denize giriliyordu! Antalya için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı
Kendi yaptıkları içki sonları oldu Yalova Çınarcık'ta facia
Kendi yaptıkları içki sonları oldu Yalova Çınarcık'ta facia
41 gündür havaalanında mahsur: Çoğu gece aç yatıyorum, tek isteğim...
41 gündür havaalanında mahsur: Çoğu gece aç yatıyorum, tek isteğim...
Fahrettin Koca müjdeyi verdi 20 bin kişi alınacak
Fahrettin Koca müjdeyi verdi 20 bin kişi alınacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları çözenler iktidar olmalı
Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları çözenler iktidar olmalı