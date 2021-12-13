İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19'la mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hastalara ulaşıldı. Sağlık durumları iyi. Uzmanlar bu varyantın diğerlerinden daha hafif olduğunu belirtti. Mücadele sürecek" dedi.

Vali Köşger, Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti. Bu arada virüse yakalanan 5 kişinin tedavisine evde devam edildiği belirtildi.