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Türkiye'de 10 kişiden 8'i 'Erkek kadına nafaka vermeli' diyor

Türkiye'de 10 kişiden 8'i 'Erkek kadına nafaka vermeli' diyor

‘Türkiye’de Değişen Aile Yapısı’nın incelendiği araştırmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusu da ele alındı. Araştırmaya göre, toplumda her 10 kişiden 8’inin erkeğin kadına nafaka vermesi konusunda hemfikir olduğu ortaya çıktı.

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Araştırma şirketi Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin iş birliğiyle “Türkiye’de Değişen Aile Yapısı”nın ele alındığı çalışmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusu da değerlendirildi.  26 ilde toplam 2 bin 400 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, toplumda kadına makul bir süre nafaka verilmesi konusuna yönelik genel bir eğilim olduğu görüldü.

Yüzde 48,4 çalışmadı sürece kadına nafaka verilmeli diyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 48,4’ü, çalışmadığı sürece erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşünürken, yüzde 56,6 erkeğin kadına makul bir süre nafaka vermesini ve sonra kesmesi gerektiğini düşünüyor.  Rapora göre, erkeğin kadına evli kaldığı süre kadar nafaka vermesi gerektiği fikrini destekleyenlerin oranı ise yüzde 35,8.

Yüzde 79,6 erkeğin nafaka vermesi gerektiğini söylüyor

Araştırmada, toplumun yüzde 79,6’sının erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı. Araştırma raporunun sonucunu analiz eden Areda Survey Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Çaha, “Toplumda her 10 kişiden 8’inin erkeğin kadına nafaka vermesi konusunda hemfikir olduğunu belirtirken, katılımcıların bunun açık bir şekilde makul bir süre olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ettikleri sonucuna varılmıştır” dedi.

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