Fitch Türk bankalarının notunu negatife çevirdi!

Kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü 'negatif'e indirdi.

Abone ol

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü 'negatif'e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.

Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye’nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.

Türkiye’nin kredi notu düşmüştü

Koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Fitch, 'durağan' olan kredi notu görünümünü ise ‘negatif’e indirmişti.