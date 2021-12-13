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Pasaportta zam paniği! Yılbaşı öncesi randevu bulunamıyor

Pasaportta zam paniği! Yılbaşı öncesi randevu bulunamıyor

Yeniden değerleme oranıyla yeni yılda yüzde 36 zamlanacak olan pasaport ücretleri için vatandaşlar zamlanmadan harekete geçti. İstanbul’da pasaport almak isteyen vatandaşlar, randevu yoğunluğu sebebiyle işlem yaptıramıyor.

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İstanbul'da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Bu durum pasaport süresi dolan ve yurt dışına gitmesi gereken birçok kişinin mağdur olmasına sebep oluyor.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle pasaport randevusu alamayanlar, ilçe nüfus idaresine gidince de “Randevusuz işlem yapılamıyor” cevabını alıyor. Yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36'lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda 1 yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya, 4-10 yıllık pasaportun bedeli de 1008 TL'den 1478 liraya yükselecek. Bu nedenle de birçok kişinin yıl sonuna kadar zamsız pasaport edinmek istediği, bunun da randevularda doluluğu yüzde 100’e taşıdığı belirtiliyor.

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