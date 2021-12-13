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Türkiye'nin petrol keşfi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin petrol keşfi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı

TÜRKİYE'nin son dönemlerde keşfettiği doğal gaz ve petrol yatakları Avrupa'da ses getirdi. Yunanistan basınında ülkede kullanılan doğal gazın pahalılığından dert yanılırken Türkiye'nin keşiflerine ve araştırmalarına dikkat çekildi.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) duyurduğu Suriye sınırındaki petrol keşfinin yankıları Avrupa'da da duyuldu.

Yunanistan basınında Türkiye'nin doğal gaz ve petrol çalışmalarına dikkat çekildi.

Ülkede kullanılan doğal gazın pahalılığından dert yanılırken Türkiye'nin keşiflerine ve araştırmalarına vurgu yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirmiş, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda Suriye sınırına 3,5 kilometre mesafede bulunan Günyurdu-1 kuyusunda 11,8 gravitede petrol bulunduğunu belirtilmişti.

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