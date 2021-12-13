Bill Gates'ten 5 başlıkta 2022 tahminleri! Neler olacak?

Bill Gates 2021 yılını değerlendirip 2022 yılı için öngörülerini paylaştığı yazısını blogunda yayınladı. Gates'e göre 2022'nin 5 temel başlığı var. Bill Gates'in 2022 kehanetleri böyle...

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2020'de Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılan Amerikalı girişimci Bill Gates perşembe pandemi ve 2021'e dair düşünceleriyle dolu bir yıl sonu yazı kaleme aldı.

GatesNotes adlı blogunda yayımladığı yazıda Gates geleceğe dair tahminlerine de yer verdi. Bu tahminler arasında Kovid-19 pandemisinin ne zaman normale döneceği ve Metaverse'ün ufkuna dair fikirleri de yer alıyor.

Gates ayrıca 2 ila 5 yıl içinde gerçekleşme ihtimali olan teknolojik ilerlemelerden de bahsetti. Ünlü girişimcinin dikkat çektiği başlıklar şu şekilde:

1) Kovid-19 pandemisinin en kötü hali 2022'de sona erecek

Independent Türkçe'nin haberine göre Bill Gates, Mart 2020'den bu yana tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden Kovid-19 pandemisinin 2022'de rahatlayacağını düşünüyor. Ancak bu Gates'e göre her şeyin normale döneceği anlamına gelmiyor. Ünlü girişimci pandeminin yarattığı kötü koşulların yeni yılda iyileşeceğini tahmin ediyor.

Yazıda şu ifadeler yer alıyor:

Delta varyantı ve aşı alımıyla ilgili zorluklar nedeniyle şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiştim ve aşı olmayla maske kullanımına devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de tünelin sonunda ışığın görüneceğinden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir ancak pandeminin şiddetli aşamasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum.

2) İki üç yıl içinde Metaverse'de toplantı yapmak olağan hale gelecek

Gates de tıpkı Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg gibi Metaverse'ün ufkunun fazlasıyla geniş olduğunu düşünüyor. Gates, Metaverse'ün toplantı yapma biçimimizi de değiştireceğine yönelik tahminini şu ifadelerle anlatıyor:

Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde çoğu sanal toplantının 2D kamera görüntüsü sistemlerinden üç boyutlu ortamdaki dijital avatarlarla Metaverse'e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladı ve bu da Metaverse'ün nasıl görüneceğine dair pek çok kişiye ilk görüşü sağladı.

Gates, VR gözlüklerle birlikte beden dilimizi ve sesimizi yakalayabilecek ekipmanların gündelik hayatın önemli parçaları haline geleceğini düşünüyor.

3) Herkes evde sağlık teşhisi koyabilecek

1960'larda pek çok kişi evde tıbbi teşhis yapabilen bir bilgisayara sahip olacağını düşünüyordu. Gates bunun artık hayalden ibaret olmadığını düşünüyor:

Şu anda yıllık muayenenizin zamanı geldiğinde hayati organlarınızı göstermek ya da kan aldırmak için muhtemelen doktorunuzun ofisine gitmeniz gerekiyor. Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızı görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Bunların hepsi gelecekteki gerçek olasılıklar ve bunların sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceğini merak ediyorum.

4) Alzheimer için kan testi muhtemelen onaylanacak

Gates yakın zamanda Alzheimer hastalığına dair birçok tıbbi ilerlemenin de gelişeceğine dair iyimser:

2022'de izlenmesi gereken bir diğer alan Alzheimer teşhisi. Son dönemde burada büyük ilerleme kaydedildi ve Alzheimer için ilk uygun fiyatli, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması için iyi bir şans mevcut. Her ne kadar bu Alzheimer hastaları (şu anda bir tedavisi ya da onu yavaşlatacak bir yöntem yok) için çığır açıcı bir gelişme olmasa da bu test tedavi atılımı arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracak.

5) 2022 "yeni normal" için yeni yıl olacak

Teknoloji girişimcisi yeni yılda pandeminin yarattığı olağanüstü koşulların ardından yeni bir normale nihayet geçileceğini düşündüğünü şu şekilde dile getiriyor:

Sanırım 2022 çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet alıştığı bir yıl olacak. Kovid vakaları umarım azalırken benim için bu ofise biraz daha fazla gitmek anlamına gelecek. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum.