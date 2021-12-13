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İngiliz büyükelçiden Yunan yetkililerin Türkiye sözlerine tepki

İngiliz büyükelçiden Yunan yetkililerin Türkiye sözlerine tepki

İNGİLTERE'nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrarsızlığa sebep olduğuna dair Yunan yetkililerin iddialarına karşı çıktı.

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İNGİLTERE'nin geçen ağustos ayında göreve başlayan yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü ile ilgili Yunan iddialarını çürüttü.

Büyükelçi Lodge, Yunan To Vima gazetesine demecinde, Yunan yetkililerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset izlediği, istikrarsızlık unsuru teşkil ettiğini ve bölgede güvenliği tehlikeye soktuğu şeklindeki iddialarının ne kadar asılsız olduğunu ortaya koydu.

Demecinde, "Türkiye'nin uzun vadede Doğu Akdeniz'de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor muyuz?" diyen Büyükelçi Lodge, "Yunanistan'ın duyduğu güvensizliği anlıyorum. Ancak Doğu Akdeniz'de barış ve refahın olmamasından Ankara'nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum" ifadesini kullandı.

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