Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi
Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.
HİNDİSTAN Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada dikkat çeken tespitler yapıldı.
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Çalışmada uzmanlar 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti.
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Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.
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Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.
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