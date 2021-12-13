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Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.

Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

HİNDİSTAN Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada dikkat çeken tespitler yapıldı.

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Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

Çalışmada uzmanlar 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti.

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Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

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Kağıt bardakta sıcak içecek tüketiminde mikroplastik tehlikesi

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

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