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Türkiye 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 804 bin 033'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 242 oldu.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın'' ifadelerini kullandı.

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