Rus askeri uzman İran'ın İsrail'i yerle bir edebileceğini belirtti

RUSYA Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, dünyanın en büyük dört füze sistemi üreticisinden biri olduğunu ifade ettiği İran'ın İsrail’i yerle bir edebileceğini belirtti.

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı başlatacağı yönündeki haberler son günlerde iyice artarken Rusya Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov'dan ilginç bir çıkış geldi.

İran'ın siyonist İsrail'e yıllardan beri yaptığı içi boş tehditleri görmezden gelen Sivkov, dünyanın en büyük dört füze sistemi üreticisinden biri olduğunu ifade ettiği İran'ın İsrail'i yerle bir edebileceğini belirtti.

Russia Today'a verdiği röportajda İsrail'in İran'a karşı bir saldırıya kalkışması ihtimalini kuvvetli görmediğini söyleyen Sivkov, "Tel Aviv yönetiminin İran'ın konvansiyonel kısa menzilli füzelerine karşı koyabilecek bir hava savunma veya füze savunma sistemi yok. Tahran'ın İsrail'in nükleer sistemlerine ve reaktörlerine gerçekleştireceği bir füze saldırısı ise Yahudilerin topraklarını yaşanmaz hale getirecektir" dedi.

İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanacağını düşünmediğini de kaydeden Konstantin Sivkov, "Ayrıca konvansiyonel silah kullanımı açısından da İran'ın tesisleri çok iyi bir şekilde korunuyor. Buralara silahla kolaylıkla sızılamaz. Dolayısıyla İran'a yönelik muhtemel bir İsrail operasyonu ABD Hava Kuvvetlerinin dahil olmasıyla bile olumlu netice vermeyecektir" diye konuştu.