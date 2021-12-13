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Rabia Soytürk kaç yaşında Sultan Alparslan'daki Karaca Hatun oynadığı dizler

Rabia Soytürk kaç yaşında Sultan Alparslan'daki Karaca Hatun oynadığı dizler

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 5. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Karaca Hatun rolünü oynayan oyuncu gösterdiği performansla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Karaca Hatun gerçekte kimdir?

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen tarih kokan dizisi Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Türk tarihinin efsane hükümdarı ve komutanı Sultan Alparslan'ın hayatı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Karaca Hatun rolünü oynayan oyuncu gösterdiği performansla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Karaca Hatun gerçekte kimdir?

Karaca Hatun kimdir?
Karaca Hatun Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşidir.

Alparslan dizisinde Karaca Hatun'u kim oynuyor?
Karaca Hatun rolünü genç oyuncu Rabia Soytürk oynamaktadır. Rabia Soytürk performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Rabia Soytürk kimdir?
Rabia Soytürk dizi ve film oyuncusudur.

11 Mart 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk bir çok dizide rol aldı.

Rabia Soytürk'ün ilk rol aldğı dizi ‘Şahsiyet' dizisidir.

Rabia Soytürk, Benim Adım Melek, Gülperi, Çukurdakiler ve Şahsiyet dizilerinde rol almıştır. Ayrıca Özgür Dünya adında sinema filminde de oynamıştır.

Rabia Soytürk çalışan anneannesi ve dedesiyle büyüdü. Anenesi ve babası çalıştığı için Rabia Soytürk'ü anneannesi ve dedesi büyüttü.

Sağlık Koleji hemşirelik bölümünü bitirdi.

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

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