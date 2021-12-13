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Borsa İstanbul'da 2.100 puanı aşan BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul'da 2.100 puanı aşan BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,24 kazançla 2.101,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.115,89 puana, kapanış rekorunu da 2.101,51 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi; tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de üretici fiyat endeksi ve avro bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

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