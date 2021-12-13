Şenol Güneş'ten Beşiktaş sorusuna yanıt

A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul’a gelirken basın mensuplarının sorularına kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, Beşiktaş'tan bir teklif almadığını söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a giden A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul’a geldi.

Havalimanında TRT Spor'a konuşan ve Beşiktaş'tan bir teklif almadığını kaydeden Güneş, "Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon'da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok. Beşiktaş'tan bana ulaşmış herhangi bir teklif yok. Olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" dedi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.