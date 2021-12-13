Gaziantep FK Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Zirvedeki Trabzonspor'la farkı 9'a indirme şansını kullanamayan sarı-lacivertliler 27 puanda kalırken Ev sahibi ekip ise 21 puana yükseldi.

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2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut'a ulaştırdı. Mesut meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

47. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattaki atağında Kim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Gaziantep FK penaltıdan bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşunun ardından ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle Figueiredo yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'nın penaltı noktasını göstermesinin ardın topun başına geçen Maxim, Fenerbahçe kalecisi Berk Özer'in sağında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

65. dakikada Kimile Tisserand'ın kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta paslaşmaya çalışırken araya girerek topa sahip olan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Berk Özer kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip Zajc ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahası içindeki Mesut'un dışarı doğru pasıyla buluşan Zajc'in kaleyi cepheden gören noktada çektiği şut kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-2

73. dakikada ev sahibi takım tekrar üstünlüğü aldı. Takımın orta sahadan gelişen atağında Muhammet Demir topu ceza sahası yayına yakın noktadaki Furkan Soyalp'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde pasıyla buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı kaleci Berk Özer'in sağından filelere ulaştırdı: 3-2

77. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Mesut'un ceza sahasına gönderdiği pasıyla buluşan Serdar Dursun'un kalenin önünde müsait pozisyondaki şutu kalenin üstünden auta gitti.

87. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Serdar Dursun'un son çizgiden geriye çıkardığı topta Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru vuruşunu kale direğinin dibinden auta çıktı.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunu Berke Özer rahatlıkla kontrol etti.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Gaziantep FK kazandı.

Gaziantep FK: 3 - 2 :Fenerbahçe

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Djilobodji), Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 69 Furkan Soylap), Figueiredo (Dk. 86 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 77 Dicko), Sagal (Dk. 69 Mendyl)

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim (Dk. 83 Muhammed Gümüşkaya), Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo (Dk. 60 Zajc), Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut, Rossi (Dk. 60 Berisha), Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 ve Dk. 73 Figueiredo, Dk. 54 Maxim (P) (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut, Dk. 67 Zajc (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Kim Min-jae, Dk. 79 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 59 Maxim, Dk. 73 Figueiredo, Dk. 90 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)