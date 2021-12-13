Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme için karşılıklı özel temsilciler atanacağını söyleyerek, "Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile yeni dönemin sinyalini verdi.

"Karşılıklı özel temsilciler atayacağız"

Yakında Ermenistan ile normalleşme için karşılıklı adımların atılacağını belirten Çavuşoğlu, "Karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu son olarak Ermenistan ile uçuşların başlayacağına da işaret ederek, "Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız." ifadelerini kullandı.

Charter uçuş nedir?

Charter uçuş seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması anlamına gelir. Charter demek aslında özel sefer demektir. Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminin yoğun olduğu zamanlarda uçak kiralayarak charter seferi oluşturabilir. Bu uçuşlar 1 aydan fazla sürmez ve 2 uçuş noktasından başka yere de yapılmaz.