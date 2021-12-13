Karadeniz'deki doğal gaz konutlarda ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili, "İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Çalışmalarımız bir taraftan devam edecek. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Bakan Dönmez, enerji fiyatlarındaki maliyetinin büyük kısmının devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, yeni keşfin konutlarda ne zaman kullanılacağını da açıkladı.

İlk üretime 2023'te geçeceğiz

Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili şu ifadeleri kullandı:

1 yıl önce keşfin arkasından çıkmıştık. Sonrasında da olumlu gelişmeler oldu. 2023 hedefimiz. İnşallah o gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. Kuyu açılacak. Üretilen gaz boru sistemiyle kıyıya getirilecek ve burada işletilecek. Bunlar tabi zaman isteyen işler. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağız için gelecek. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. 2025-25 gibi maksimum üretime çıkacağız. Bugün konutlarımızın ürettiği doğalgaz miktarı da buralarda. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız.

"Elimizde doğalgaz var"

Evlere doğalgaz vermeme gibi durum söz konusu değil. Çin'de enteresan şeyler oldu. Kışa girerken kömür bağlantıları yaptılar. Fiyatlar anormal yükselince bazı fabrikalara dediler ki; Siz de üretimleri erteleyeceksiniz. Bunun ardından kömür fiyatlarında bir gerileme yaşandı. Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu. Bunu biz nereden karşıladık. Spot piyasalardan ilave kontrol yapmak üzere bu tedariki karşılar olduk. Bu spot piyasalardan 1 yıllık kontratlar yapılır. Biz 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin ve çıkışların noktalarını artırdık. Şimdi biz 2 tane LNC terminali ekledik. Yeraltı depolarının kapasitelerini artırdık bu arada.

Tuz Gölünün altında devasa depo

Biz geçtiğimiz yıllarda 250 metreküpe kadar çıkmıştı. Biz bu doğalgazı ağırlıklı olarak konutlara veriyorduk. Bugün 81 ilin tamamı doğalgaz kullanıyor. Doğalgazın erişme oranı %80'lere çıktı. %70'i de doğalgaz kullanıyor. Ülkemizin nüfusu da büyük olunca teknik altyapıyı geliştirmek gerekiyor. Büyük tesisler. Tuz gölündeki yeraltı büyük bir depo. Biz burada tuz yapılarını Kızılırmak'tan su taşıyarak basıncı su üretim mağara oluşturuyoruz. 1 mağaraya bir Eyfel Kulesi sığacak şekilde mağara açıyoruz.

Bu tesis yönetim binalarının olduğu bir yer. Kompresör istasyonlarımız var. Onlar üst tarafta kuyuya giriş üniteleri var. Biz mağaraya gazı basıyoruz ve tekrar kullanıyoruz. Bu proje bittikten sonra hazır su geliyor. Çiftçimize dedik ki bu suyu Devlet Su İşleri'ne vereceğiz ve bu bölge tarıma açılacak. Toplamda baktığımızda 10 milyar m3'lük bir yeraltı doğalgaza kavuşmuş olacağız. Ya her yere doğalgaz götürmeyecektik, ya da sanayinin talebini kısıtlayacaktık.

Faturanın 4'te 3'ünü devlet karşılıyor

LNC piyasası dünya marketinde giderek büyüyor. Hem kaynak giriş noktalarını aktarıyoruz. 1 yıl sonra da sıkıntı yaşamayız. Çünkü bugünden gelecek yılların planlamasını yapıyoruz. Bu ekstradan gelen talep artışı için biz ekstradan anlaşmalar yaptık. Avrupa'daki sıkıntı şu; benim bahsettiğim depoları dolduramadılar ve ilave gaza ihtiyaçları oldu. İlave gaza ihtiyaçları olunca talep de yükselmiş oldu. Doğalgaz geçtiğimiz yıla göre 5 ile 8 kat arasında toptan satış fiyatları arttı. Bu maliyetleri benzer kaynaklardan da aldığımız için ülkelerin maliyetleri birbirine yakın. Biz bu büyük maliyetin bir kısmını üzerimize aldık. 4'te3'ü devlet karşılıyor. Konut da biz sadece yılbaşında %6 artışlarla gidiyorduk. Haziran'da %12'lik artış oldu. Hanehalkının önceki yıla göre %18'lik bir artış oldu. Biz bu indirimleri yapmasaydık, hane halkına kabaca 3-4 kat daha yüksek bir fatura gelecekti. Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı.

Avrupa'da aslında benzer sıçramalar var. Elektrik piyasaları için söylüyorum 3-4 kat artış oldu. Bu artış hükümetler için büyük sıkıntı oldu. Avrupa'da bu fiyatların artışı doğal olarak ithal eden şirketler için büyük baskı oluşturdu. Fransa'da İtalya'da devlet eliyle getirmediğiniz için nasıl kontrol edebilecekti. BOTAŞ devlete ait olduğu için biz müdahale edebildik. Bazı ülkeler hanehalkına çek verdiler. Diyelim 400 euro geldi, 100 euro çek verdiler. "Faturanızı bununla ödeyin" diyerek. Bazıları böyle bir yöntem buldu.