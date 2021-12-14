Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı yine delirtecek! Yeni polemiğe hazır olun

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde çok sert bir polemiğe girdiği Bülent Arınç'a yine laf soktu. Bülent Arınç'ın yine ağır bir mektupla cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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‘Erdoğan’ı eleştirmeme içtihadını bozup, karşısına aday olabileceği tehdidinde bulunan Bülent Arınç, "beni fazla zorlamasınlar" demiş, Ahmet Hakan da "Allah aşkına zorlayın" diye bu sözleri eleştirince kıyamet kopmuştu. Bülent Arınç sert bir mektupla, Ahmet Hakan'a "Sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için güzel günlerini sattın" diyerek 'dönek' eleştirisi getirmişti. Ahmet Hakan yine rahat duramadı ve Bülent Arınç'ı delirtecek bir yazı kaleme aldı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Bülent Arınç'ın gerekçesiz özgüveni

Bülent Arınç’ta muazzam bir özgüven var.

- En az Peyami Safa kadar muazzam bir polemikçi olduğuna...

- En az Necip Fazıl kadar taşı gediğine koyma potansiyeli taşıdığına...

- En az yeşil dev Hulk kadar karşısındakileri darmadağın edebileceğine...

- En az Churchill kadar lafı kodu mu oturtacağına...

- En az Demirel kadar dilbaz olduğuna...

En küçük bir kuşku kırıntısı bile taşımadan sonsuz inanıyor.

Azıcık üzerine gelindiğinde susup kalacağı...

Bütün sorunlu bagajlarına rağmen, azıcık üstüne gelindiğinde susup kalacağı ayan beyan ortadayken...

Muhalefetin kanalına bağlanıp tatlı sert had bildirme girişiminde bulunmasının arkasında yatan temel dürtü budur.

Bir kusurcuğu var bu özgüveninin...

Dediğim gibi, özgüveni tam Bülent Arınç’ın.

Ama bir kusurcuğu var bu özgüvenin:

Ne herhangi bir haklı gerekçesi ne de herhangi bir sağlam dayanağı var maalesef.

İşte tam da bu nedenle...

Bocaladı durdu o yayında.