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Ekonomik bunalım OHAL'ine hazır olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama

Ekonomik bunalım OHAL'ine hazır olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama

OHAL ilanına hazır olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç açıklamasıyla gündeme oturdu. Hukuk profesörü İzzet Özgenç OHAL açıklamasına yeni bir izahat getirdi. Twitter hesabından hem OHAL maddelerini paylaştı hem 'bu benim endişem' dedi.

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Ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomik kriz gerekçesiyle "OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" ifadelerini kullandı. İzzet Özgenç'in bu açıklaması gündemin ilk sırasına oturdu. AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarı olan hukuk profesörü İzzet Özgenç, bugün yeni paylaşımlar yaparak OHAL açıklamasına izahat getirdi. 

OHAL açıklamasının 'kişi ya da bir kurumla' ilişkili olmadığını belirten İzzet Özgenç, şunları yazdı:

-Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir.

OHAL iddiasına dayanak olan kanun maddeleri

OHAL ilan edilebilir görüşünde geri adım atmayan İzzet Özgenç, iddiasına dayanak olarak "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle alınabilecek olağanüstü hal tedbirlerine dair' kanun maddelerini paylaştı. 

EKONOMİK BUHRAN SEBEBİYLE OHAL İDDİASI NEYDİ?

Prof. Dr. İzzet Özgenç pazartesi günü twitter hesabından OHAL iddiasını şu satırlarla dile getirdi:
-"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, 'AĞIR EKONOMİK BUNALIM' sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."

İzzet Özgenç kimdir?

İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekiliği görevine getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde etmiştir. 2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.

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