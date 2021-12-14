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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan 'dolar' yorumu! '3 milyar dolar boşa gitti'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan 'dolar' yorumu! '3 milyar dolar boşa gitti'

MERKEZ Bankası dün 15 liranın kapısına dayanan dolara müdahale etmek için doğrudan müdahalede bulundu. Ekonomist Özgür Demirtaş, bu müdahaleye ilişkin, "TCMB ve Kamudan 2.5-3 Milyar Dolar arası dolar satıldı. Akşam saatlerinde 13.70’lere indirdiler. Bugün tekrar 14.25 üstündeyiz. 3 Milyar Dolar daha boşa gitti" dedi.

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Dün dolar/TL kurunun tarihi yüksek seviyesini görerek 14,70’lere çıkması ile birlikte TCMB kura satış yönünde müdahalede bulunmuştu. Bu müdahale, kurlardaki son sıçramalarla birlikte merkez bankası tarafından yapılan dördüncü müdahale olmuştu. Konuya hakim kaynaklar gün içerisinde piyasaya yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir müdahale olduğunu belirtmişti.

Dün kapanışa doğru 14’ün altına inerek 13,80 seviyelerinde kapanan dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde yine sert artarak 14,20’li seviyelere döndü.

Özgür Demirtaş: 3 milyar dolar boşa gitti

Twitter hesabından konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, “Dünkü direkt operasyonda TCMB ve Kamudan 2.5-3 Milyar Dolar arası dolar satıldı. Akşam saatlerinde 13.70'lere indirdiler. Bugün tekrar 14.25 üstündeyiz. 3 Milyar Dolar daha boşa gitti” dedi.

Demirtaş, bu tür hamlelerin enflasyon olarak geri döneceğini, asgari ücret 5 bin TL olsa dahi enflasyon karşısında işe yaramayacağını belirtti.

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