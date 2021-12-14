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Yılmaz Özdil rakıyı öveyim derken uçuşa geçti: Rumlara Kıbrıs'ı veresin gelir

Yılmaz Özdil rakıyı öveyim derken uçuşa geçti: Rumlara Kıbrıs'ı veresin gelir

Rakı güzellemesiyle TÜİK eleştirisi yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hızını alamadı ve Rumlara Kıbrıs'ı vermeye kalktı. Özdil "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!" yazısıyla sosyal medyada tepki çekti.

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bugünkü yazısında rakıyı ve mezeleri öve öve bitiremedi. TÜİK eleştirisi yapacağım derken Özdil rakıyı birleştirici örgüt ilan etti o da yetmedi Rumların güzel mezeleri için Kıbrıs'ı vermeye kalktı. Özdil yazısında şunları söyledi:

Rakı hesap işidir kesene uygunsa içersin hesabı ödersin içmezsen tek kuruş ödemezsin… Ama Tüik öyle mi? TÜİK’in bedelini istese de istemese de asgari ücretli de öder, emekli de öder, memur da öder. Rakı sofrasında teklif vardır, ısrar yoktur, ister içersin ister içmezsin kendin bilirsin… Tüik metazori değil midir?

Türkiye, rakıdır.
Rakı, Türkiye’dir.

"Rakı birleştirici örgüttür"

Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

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