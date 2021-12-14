Kemal Kılıçdaroğlu yapacakları aile desteklerini anlattı: Pazar atıklarından beslenenler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda konuştu. Pazar atıklarını toplayan kadınların olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu alacakları aile desteklerini anlattı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Her bir kadın yoldaşım için söylüyorum. Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize inanç ve kararlılıkla haklarını anlatacaksınız. Özgüven içinde anlatacaksınız. Sorunların nasıl çözüleceğini de anlatacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, hayata geçireceklerini söyledikleri Aile Destekleri Sigortası'nı soru-cevap şeklinde anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Bugüne kadar yapılmayan işleri halledeceğiz. Yapacağımız her iş bu ülkenin hayrına olacak. Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkların toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduklarını hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren kadınlar var. Bir başka ülkeden söz etmiyoruz biz, 21. Yüzyılın Türkiyesi’nden bahsediyoruz.

Aile destekleri sigortası nedir?

1952 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 9 sigorta dalı bütün ülkelerin uygulamasını istemiştir. Aile destekleri sigortası Türkiye’de yok. Türkiye tam 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nde TBMM’de 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. Bu sigorta dalı uygulanmıyor. Aile dramları yaşanıyor.

Aile destekleri sigortası kimleri kapsamaktadır?

Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile destekleri sigortası sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır.

Aile destekleri sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır, her bir ailenin durumu özel olarak incelenecek.

Ailede engelli, yaşlı, okula giden kaç çocuk var, hangi düzeyde eğitim alıyor, ona göre belirlenecek. Engelli çocuğuna ya da yaşlıya bakan kadının sosyal güvenliği sağlanacak, o kadın evde çocuğuna bakarken emeklilik hakkını kazanacak.

Devlet kamuya eleman alırken aile destekleri sigortasından yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık uygulanacak mı?

Aile destekleri sigortası yasası çıktığı zaman varsa işsiz öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkılacak.Temel hedefimiz sigortasız ailenin olmaması.

Aile destekleri sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Sadece ailelere bakacak. İsrafı önleyeceğiz, uygulamadaki kirliliğe tamamen son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde sigortayı hayata geçireceğiz. Bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek. Yoksulluğun afişe edilmesini kabul etmeyeceğiz.

Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Sosyal güvenlik kurumunun sosyal hizmetler uzmanı, sosyologlar belirleyecek. Her bir aile ile temasa geçecek, raporlayacaklar.

Sigorta çıktığında bugün yardım alanların yardımlar kesilecek mi?

Yardımlar kesilmeyecek, iyileştirilecekler.

Aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları karşılanacak mı?

Evet çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak. Çocuğunu rahatlıkla kreşe bırakacak, çocuklar burs verilecek, yurtta ücretsiz kalacak. Bunu yapacağız. CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocuklarının eğitimi nasıl olacak?

İnsani koşulların tamanını hayata geçireceğiz. Bu işçilerin çocuklarını eğitimle buluşturacağız. Karavanlar olacak, çocukları için eğitim olacak. Hiçbir çocuk eğitimsiz olmayacak."