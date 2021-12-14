BIST 2.151
DOLAR 14,31
EURO 16,20
ALTIN 819,27
HABER /  EKONOMİ

Ekmek zammı durmuyor! 3,5 lirayı da geçiyor yılbaşından sonra...

Ekmek zammı durmuyor! 3,5 lirayı da geçiyor yılbaşından sonra...

İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, bazı fırınlar fiyatları yükseltti. Fiyat artışı yapan fırınlar ekmeği 3,5 liradan satıyor. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

Abone ol

İstanbul’daki ekmek fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. İstanbul’daki fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor. Bazı fırınlar fiyatları 3,5 liraya kadar yükseltti. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

"Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz"

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay bir kasa portakalı kürsüye döktü
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay bir kasa portakalı kürsüye döktü
Türk Tabipler Birliği çağrı yaptı: Yarın doktora gelmeyin! Grev başlıyor
Türk Tabipler Birliği çağrı yaptı: Yarın doktora gelmeyin! Grev başlıyor
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan'dan çarpıcı açıklamalar
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan'dan çarpıcı açıklamalar
DEVA lideri Ali Babacan: Koskoca Türkiye komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü
DEVA lideri Ali Babacan: Koskoca Türkiye komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü
Kolestrole iyi geliyor! Karabük'te kilosu 75 TL'ye satılıyor
Kolestrole iyi geliyor! Karabük'te kilosu 75 TL'ye satılıyor
NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanlığı’na aday
NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanlığı’na aday
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı haftası şiirleri
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı haftası şiirleri
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber
Türkiye'yi Avrupa'da mahkum ettirdi! Nazlı Ilıcak'a bakın ne kadar tazminat ödenecek
Türkiye'yi Avrupa'da mahkum ettirdi! Nazlı Ilıcak'a bakın ne kadar tazminat ödenecek
Bartın'da köpeğe cinsel saldırıda bulundu! "Üzerine düştüm, iktidarsızım" diye kendini savundu
Bartın'da köpeğe cinsel saldırıda bulundu! "Üzerine düştüm, iktidarsızım" diye kendini savundu