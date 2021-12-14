İlave tediye ödeme tarihleri ne zaman 2022 aralık ayı ödemesi

İlave tediye ödemeleri belirli tarihlerde yapılıyor. 2021 ilave tediye ödeme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Yılın ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Şimdi gözler son takside çevrildi. Peki, ilave tediye ne zaman ödenecek?

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İlave tediyenin ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İlave tediye ödemeleri üç taksitle gerçekleştiriliyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Bu yılın son taksiti için ödemeler aralık ayında yapılacak.

Ne zaman ödenecek: 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırılacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.

Tediye ne demek: İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.