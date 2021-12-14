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Eskişehir'de ölüm yolunda korkunç kaza! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de ölüm yolunda korkunç kaza! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı

ESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Eskişehir'den Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 34 DV 7064 plakalı kurtarma araç, Seyitgazi ilçesi Çatören mahallesi mevkiinde, sürücüsü İsmail Bülbül'ün virajı içten almak isterken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı yönden gelen Ramazan Soytürk yönetimindeki 03 DN 111 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kırka karayolunda meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan 34 DV 7064 plakalı kurtarıcısının sürücüsü İsmail Bülbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Ramazan Soytürk ile yanında yolcu olarak bulunan Muharrem Erdoğan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza dolayısı ile kısa süreliğine kapanan Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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