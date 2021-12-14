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Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

ESKİŞEHİR’de baba mesleği olan motosiklet tamirciliğini devam ettiren 25 yaşındaki Enes Emiroğlu, tüm parçalarını orijinal topladığı ve gözü gibi baktığı 1992 model nostaljik motosikleti çocuklarına bırakmak istiyor.

Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

Eskişehir’de çocukluğundan itibaren babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği motosiklet tamirciliğini devam ettiren Enes Emiroğlu, boş zamanlarında ise satın aldığı parçalardan nostaljik motosiklet topluyor.

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Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

Son olarak üretimi duran 1992 model MZ ETZ 251 Alman motosikletini babasının yardımıyla birleştiren Enes Emiroğlu, 5 buçuk ay boyunca çalışarak hayaline ulaştı. 

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Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

Nostaljik motosiklet hayranlığı olduğunu belirten Emiroğlu, motoru 2 bin 700 kilometredeki aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu belirtti.

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Piyasada eşi benzeri yok! Eskişehir'de 5 ayda topladı gözü gibi bakıyor: İçimiz cız edebiliyor

Motosikletine sadece güneşli havalarda bindiğini ve çevresindekilerden büyük beğeni topladığını aktaran Emiroğlu, aracı tüm orijinalliğiyle çocuklarına bırakmak istiyor.

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