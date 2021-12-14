Şamil Tayyar'dan Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye uyarı! Vatandaşı korkutma, kumar gibi anlatma...

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. Nebati'nin dün gündeme damga vuran açıklamalarına gönderme yapan Tayyar, "AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı" dedi.

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?" açıklamasını eleştirdi.

Tayyar, "AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı" düşüncesini dile getirdi. Şamil Tayyar, ki=isel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ekonomi politikasının risklerini kumar veya piyango gibi sunma retoriği güven kazandırmaz, aksine korkutur. AK Parti 20 yıl boyunca halkı korkutarak değil hayallerine ortak ederek birlikte yol aldı. Demem o ki ekonomi kurmaylarının yeni iletişim diline ihtiyaç var."

Nureddin Nebati'nin dün gündemden düşmeyen açıklamaları nelerdi?

- Faiz indirimi devam edecek mi bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız.

- Kur artışında dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var.

- (Yeni model tutmazsa?) Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem.

- Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım1