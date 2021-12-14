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NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanlığı’na aday

NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanlığı’na aday

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

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Norveç Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı için başvuranlar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de olduğunu duyurdu.

NTB haber ajansına konuşan Stoltenberg Maliye Bakanlığı’nın Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı teklifi için kendisiyle temasa geçtiğini, bu öneriyi kabul ederek adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

Söz konusu pozisyon için 22 aday bulunuyor. Birçok ekonomist, Başkanlık için favori adayın Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache olduğu görüşünde.

Yeni Başkan, faiz oranlarını ayarlamanın yanı sıra 1.4 trilyonluk dünyanın en büyük varlık fonunu da yönetecek.

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